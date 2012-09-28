Третьяков: Влада спробує ввести цензуру через механізм кримінального покарання після виборів

Відкликання законопроекту про кримінальну відповідальність за наклеп його автором - просто гра на публіку, вважає опозиційний депутат Олександр Третьяков. Про це він сказав в інтерв'ю журналістам.





«Як людина, яка багато років розвивала вільну пресу в Україні та має досвід управління медіа-холдингом, вважаю, що кримінальне покарання за наклеп - це особливо цинічна форма цензури», - заявив політик.

Він висловив переконання в тому, що влада злякалася реакції громадян і тільки зробила вигляд, що відступила. Насправді вона намагається ввести суспільство в оману, впевнений народний депутат.

На підтвердження своїх слів він нагадав про висловлювання «регіоналів», які виступили за необхідність повернутися до внесення змін до Кримінального кодексу, які передбачають кримінальне покарання за наклеп.

«Тим більше, що відкликання законопроекту, що пройшов перше читання, не гарантує того, що до нього згодом не повернуться, - заявив Олександр Третьяков. - Очевидно, слід розглядати законопроект про наклеп у другому читанні, в ході якого внести пропозицію та відхилити його остаточно як неприйнятний».

У той же час Олександр Третьяков вважає, що влада спробує ввести цензуру через механізм кримінального покарання після парламентських виборів.

При цьому політик зазначив, що такі замахи влади на свободу слова та демократію, будуть сприйняті вкрай негативно. «В Україні народжується громадянське суспільство, - сказав він. - Саме громадянське суспільство консолідовано виступило проти спроби ввести цензуру. Думаю, що влада не залишить так просто свою ідею ввести кримінальне покарання за наклеп, щоб заткнути рот чесним журналістам».

Як відомо, автор законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу, що встановлюють кримінальну відповідальність за наклеп, член Партії регіонів В. Журавський зареєстрував проект Постанови про відкликання свого законопроекту, ухваленого в першому читанні.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці