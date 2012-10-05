Арбузов зможе сам визначати кількість своїх заступників

19:47, 05 жовтня 2012
Політика
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Голова Національного банку України має право самостійно визначати кількісний і персональний склад своїх заступників.

За законом Арбузов зможе сам вирішуватиме, скільки заступників йому треба

Це передбачено Законом «Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України», який було ухвалено Верховною Радою 19 вересня і підписано Президентом України Віктором Януковичем 5 жовтня 2012 року.

"Голова Національного банку має заступників, кількісний і персональний склад яких визначається їм за узгодженням з Радою Нацбанку", - говориться в документі.

Зміни набувають чинності з дня офіційного обнародування закону.

Згідно із Законом «Про Національний банк України» в нині чинній редакції голова НБУ має чотирьох заступників, зокрема одного першого, які призначаються і звільняються ним за узгодженням з Радою Нацбанку, а до складу правління НБУ входять 11 чоловік: голова НБУ, його заступники і керівники структурних підрозділів Нацбанку.

У підписаному у п'ятницю, 5 жовтня, Президентом України законі також розширюється перелік повноважень регулятора. Так, законодавчо закріплюється право НБУ здійснювати нагляд за платіжними системами і вести їх реєстр, організовувати готівково-грошовий оборот, встановлювати обмеження на використання систем захисту, платіжних ознак і відтворення елементів дизайну банкнот і монет.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день головою Національного банку України є Сергій Арбузов.

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