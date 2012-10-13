Зниження рівня життя може спричинити масові протести (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на прес-конференції директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна, спираючись на результати опитування проведеного фондом та Київським міжнародним інститутом соціології.

За результатами опитування, 18% вважають цілком ймовірними у разі погіршення життя чи захисту своїх прав масові акції протесту у своєму місті чи селі.

Водночас готові особисто взяти участь у подібних протестах 22% респондентів, зокрема, у західному регіоні – 33%, центральному - 22%, південному - 15%, східному - 16%.

На цю тему: У чесні вибори вірять аж 9% українців

Основними причинами участі людей в Україні в акціях протесту можуть стати, насамперед, матеріально-економічні чинники: різке зниження рівня життя - 24% опитаних, невиплата зарплат (пенсій, стипендій) - 22%, зростання безробіття - 13%.

Відповідно до результатів опитування, населення у більшості (48%) вважає, що вибори до Верховної Ради України нічого не змінять, натомість 29% налаштовані більш оптимістично і покладають на вибори надії на краще.

При цьому 7% респондентів вважають, що вибори погіршать ситуацію в суспільстві.

За словами І.Бекешкіної, найбільш песимістичними щодо виборів є ті, хто не братиме у них участі.

Опитування проводилося з 18 вересня по 4 жовтня. Було опитано 2043 респонденти. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.