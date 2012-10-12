У чесні вибори вірять аж 9% українців

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, були презентовані сьогодні у Києві.

За даними опитування, 34% вважають, що будуть окремі порушення, які істотно не вплинуть на загальний результат, 31% припускають, що результати можуть бути перекручені, а 16% упевнені, що все буде підтасовано.

Згідно з опитуванням, готові вийти на вулицю з протестом у разі фальсифікації виборів 17,5% респондентів.

Найбільше таких - серед виборців ВО “Свобода” (36%) і “Батьківщини” (31%), найменше - серед виборців Партії регіонів (11%).

Основним порушенням, з яким особисто стикалися виборці під час виборчої кампанії, опитані назвали підкуп виборців - 14%.

За словами директора фонду «Демократичні ініціативи» Ірини Бекешкіної, найбільше цей вид порушень відзначали жителі Києва - 45%, а також Луганської (33%) і Закарпатської (31%) областей.

Про тиск керівництва щодо голосування за певного кандидата заявили 8% респондентів, при цьому найбільше з них - у Закарпатській області (21%).

З агітацією посадових осіб за певного кандидата зіштовхнулися 9% опитаних, при цьому у Закарпатській області 25% з них, у Луганській - 22%.

Як наголосила І.Бекешкіна, “взагалі Закарпаття у нас лідер по всіх порушеннях”.

За її словами, у суспільстві дещо переважає думка, що голосування на виборах дає людям можливість впливати на рішення, які ухвалює влада (повністю та переважно згодні з цим 51% опитаних, повністю та переважно не згодні – 40%), і що вибори змушують політиків відстоювати інтереси виборців (повністю та переважно згодні 50% опитаних, повністю та переважно не згодні – 42%).

Більшість опитаних (47%) не сподівається, що політики поводитимуться етично під час виборчої кампанії. Проте в етичності політиків під час виборів упевнені 35%.

Крім того, 62% упевнені у таємності виборчого голосування, а не впевнені – 28%.

Відповідно до результатів дослідження, більшості (59%) важко зрозуміти, які саме позиції обстоюють різні партії (не важко це для 22%).

При цьому не розуміють це майже рівною мірою виборці різних партій: КПУ (60%), ВО «Свобода» (63%), «УДАРу» (60%), «Батьківщини» (61%), Партії регіонів (54%).

Опитування проводилося з 18 вересня по 4 жовтня. Було опитано 2043 респонденти. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.