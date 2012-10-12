У чесні вибори вірять аж 9% українців
Лише 9% опитаних українців упевнені, що вибори до Верховної Ради пройдуть чесно, без підтасувань.
Як передає кореспондент УНІАН, такі результати опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, були презентовані сьогодні у Києві.
За даними опитування, 34% вважають, що будуть окремі порушення, які істотно не вплинуть на загальний результат, 31% припускають, що результати можуть бути перекручені, а 16% упевнені, що все буде підтасовано.
Згідно з опитуванням, готові вийти на вулицю з протестом у разі фальсифікації виборів 17,5% респондентів.
Найбільше таких - серед виборців ВО “Свобода” (36%) і “Батьківщини” (31%), найменше - серед виборців Партії регіонів (11%).
Основним порушенням, з яким особисто стикалися виборці під час виборчої кампанії, опитані назвали підкуп виборців - 14%.
За словами директора фонду «Демократичні ініціативи» Ірини Бекешкіної, найбільше цей вид порушень відзначали жителі Києва - 45%, а також Луганської (33%) і Закарпатської (31%) областей.
Про тиск керівництва щодо голосування за певного кандидата заявили 8% респондентів, при цьому найбільше з них - у Закарпатській області (21%).
З агітацією посадових осіб за певного кандидата зіштовхнулися 9% опитаних, при цьому у Закарпатській області 25% з них, у Луганській - 22%.
Як наголосила І.Бекешкіна, “взагалі Закарпаття у нас лідер по всіх порушеннях”.
За її словами, у суспільстві дещо переважає думка, що голосування на виборах дає людям можливість впливати на рішення, які ухвалює влада (повністю та переважно згодні з цим 51% опитаних, повністю та переважно не згодні – 40%), і що вибори змушують політиків відстоювати інтереси виборців (повністю та переважно згодні 50% опитаних, повністю та переважно не згодні – 42%).
Більшість опитаних (47%) не сподівається, що політики поводитимуться етично під час виборчої кампанії. Проте в етичності політиків під час виборів упевнені 35%.
Крім того, 62% упевнені у таємності виборчого голосування, а не впевнені – 28%.
Відповідно до результатів дослідження, більшості (59%) важко зрозуміти, які саме позиції обстоюють різні партії (не важко це для 22%).
При цьому не розуміють це майже рівною мірою виборці різних партій: КПУ (60%), ВО «Свобода» (63%), «УДАРу» (60%), «Батьківщини» (61%), Партії регіонів (54%).
Опитування проводилося з 18 вересня по 4 жовтня. Було опитано 2043 респонденти. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.