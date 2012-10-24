"Батьківщина" через суд вимагає знищити зайві бюлетені

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Київського регіонального штабу об’єднаної опозиції "Батьківщина".

"Під час прийому бюлетенів спостерігачі від "Батьківщини" зацікавилися занадто товстими пачками привезеної продукції, які були підготовлені для окремих виборчих дільниць", - сказав народний депутат України, керівник Київського виборчого штабу "Батьківщина" Юрій Одарченко.

Зокрема, за його словами, перевірка встановила, що для виборчої дільниці №800104 ЦВК виготовила та передала 2176 виборчих бюлетені, в той час як на цій виборчій дільниці всього 1142 виборці. "Нам намагалися пояснити, що все це – технічна помилка. Але на цих виборах, чомусь, постійно відбуваються якісь "технічні помилки". Які можуть бути помилки, якщо за бюлетені мають виготовлятися чітко відповідно до замовленої кількості? Ми ще зрозуміли би пояснення ЦВК, якби бюлетенів було б виготовлено менше, ніж потрібно, але зайві бюлетені – це очевидний умисел", - вважає він.

Ю.Одарченко також додав, що аналогічні проблеми зафіксовані столичним штабом опозиції і на інших виборчих дільницях. При цьому, перевищення становить 91%, що значно більше дозволених за чинним законодавством 0,5% резерву. "З розрахунку, що на кожному окрузі буде навіть по 1000 таких зайвих бюлетенів, то загалом таким чином по Україні може бути сфальшовано 225 000 голосів", - заявив керівник столичного виборчого штабу "Батьківщини".

Довідка УНІАН. Відповідно до законодавства, ЦВК замовляє виготовлення виборчих бюлетенів у кількості, що не перевищує на 0,5 % кількості виборців, внесених до списків для голосування. З урахуванням саме такого резерву виборчі бюлетені для голосування за партійними списками та за кандидатів-мажоритарників передаються і до дільничних виборчих комісій.