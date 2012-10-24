Третьяков: Потрібно повернути киянам можливість реального самоуправління

Логічно, що в столиці найбільший у країні бюджет, вважає політик. «Але столиці половина цих грошей просто не дістається, - сказав він. - І ось чому - ці кошти спочатку йдуть до центрального бюджету, а відтак перерозподіляються на розсуд партії влади. Таким чином, у киян щорічно відбирають близько 7 мільярдів гривень».

«Все це відбувається тому, що столицею керують люди, призначені указом Президента, - переконаний Олександр Третьяков. - А через ліквідацію районних рад у мешканців столиці відібрали останню можливість реально впливати на управління своїм містом».

Депутат також заявив про те, що ставить перед собою три конкретні завдання - відновити в столиці райради, ліквідувати посаду голови КМДА для того, щоб містом управляв тільки мер, обраний на виборах у два тури більшістю киян, і, нарешті, повернути гроші, сплачені столичними жителями у вигляді податків і своїх квартплат, до міської скарбниці.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на парламентських виборах по округу №218, що об’єднує частини Святошинського й Оболонського районів столиці.