Голова ВРЮ пропонує звільнити суддів, що судили бабусю-антирегіоналку
21:53, 25 жовтня 2012Політика
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Голова ВРЮ пропонує звільнити суддю з Миколаївщини за притягнення до відповідальності громадянки, яка агітувала проти Партії регіонів.
ВРЮ каже, що рішення дискредитує ПР
Голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко вніс пропозицію до ВРЮ про звільнення одного із суддів Новобузького районного суду Миколаївської області за притягнення до адміністративної відповідальності громадянки, яка вела агітацію не голосувати за Партію регіонів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Вищої ради юстиції.
Як зазначається у повідомленні, встановлено, що рішення судді було необґрунтованим і прийнято з метою дискредитації Партії регіонів напередодні виборів.
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