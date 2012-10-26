ОПОРА оприлюднила остаточний рейтинг порушень під час виборчої кампанії

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила координатор виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"На першому місці традиційно залишається застосування адміністративний ресурс, і в цілому протягом серпня-жовтня нашими спостерігачами зафіксовано 457 випадків застосування адміністративного ресурсу, серед яких найбільш поширеним виявився бюджетний і незаконна агітація посадових осіб в робочий час, використовуючи службове становище за окремих кандидатів чи політичні партії", - сказала О.Айвазовська.

За її словами, друге місце у рейтингу порушень посів підкуп виборців (366 випадків), третє - перешкоджання веденню агітації (302 випадки). Наступними у рейтингу йдуть порушення правил агітації (268 випадків), вплив силових структур (26 випадків) і тиск на ЗМІ (16 випадків).

"На основі цього рейтингу можемо робити попередні висновки, що виборча кампанія особливо не відрізнялася від місяця до місяця своєю агресивністю. Рейтинг залишається в цій самій конфігурації. Тим не менше, жорсткість останнього місяця більше виражено у негативній рекламі, антирекламі, негативній агітації, яка подається у анонімному порядку й однозначно є чорним піаром", - резюмувала О.Айвазовська.

У свою чергу, аналітик кампанії спостереження мережі ОПОРА Олександр Неберикут зазначив, що на фініші кампанія характеризується масовим сплеском медійної, вуличної агітації і зовнішньої реклами, до якої вдаються усі суб’єкти виборчого процесу.

"Почастішали випадки "брудної" агітації в одномандатних округах, що зумовлено зростанням градусу боротьби між ключовими кандидатами за кожен голос виборця. Втім, належної реакції з боку правоохоронних органів та ЦВК, суб’єктів виборчого процесу на системні зловживання не було", – додав він.

О.Айвазовська наголосила, що для запобігання зловживанням у найбільш проблемних округах ОПОРА здійснюватиме 100% покриття виборчих дільниць спостерігачами мережі. За її словами, такі округи обиралися за результатами звітів довготермінових спостерігачів про системні порушення з боку учасників виборчого процесу та жорстку конкуренцію.

Зокрема, ОПОРА обрала для 100% покриття такі округи: № 95 (центр – Ірпінь, Київська область), № 214 (Київ), № 105 (центр – Луганськ, Жовтневий район), № 153 (центр – Рівне), № 73 (центр – Виноградів, Закарпатська область), № 186 (центр – Цюрупинськ, Херсонська область), № 24 (центр – Дніпропетровськ, Самарський район), № 157 (центр – Суми), № 17 (центр – Ладижин, Вінницька область), 52 (центр – Дзержинськ, Донецька область).

"При виборі округів ми також використали критерій територіальної різноманітності, щоб врахувати специфіку кампанії на сході, заході, півдні, півночі та у центрі України. Одними із найбільш вагомих аргументів є дані спостерігачів щодо оцінок насиченості кампанії та соціологічних структур, які засвідчили незначний відрив між основними конкурентами. Тож, від справедливості підрахунку голосів залежить і чесність результатів виборів, відповідно, роль спостерігачів вкрай важлива", - зазначила О.Айвазовська.