Дружина Луценка: в день голосування в колоніі заборонили дзвінки та передачі

Про це УНІАН повідомила дружина екс-міністра Ірина Луценко з посиланням на інформацію, одержану сьогодні від чоловіка телефоном.

«Йому двічі сьогодні дозволили зателефонувати мені, щоб попередити, що передачі завтра прийматися не будуть. Крім того, Юра сказав, що всім ув’язненим та їхнім родичам дано команду, щоб ніхто не приїздив, і дзвонити вони їм не будуть», - зауважила І.Луценко.

Вона повідомила, що за інформацією чоловіка, останнім часом його і чотирьох інших ув’язнених, які перебувають в одній камері разом з Ю.Луценком, скрізь і постійно водять під конвоєм.

Відповідаючи на запитання, чи голосуватиме Ю.Луценко разом з рештою всіх ув’язнених в колонії, І.Луценко припустила: «Я думаю, що їх поведуть окремо від всієї колонії, і швидше за все, його (Ю.Луценка), поведуть теж окремо».

У той же час дружина екс-міністра висловила надію на те, що незалежно від того, як складеться ситуація, її чоловікові вдасться подзвонити їй і повідомити про те, як все відбувалося в день голосування.

Також І.Луценко сказала, що наразі вона не бачить сенсу завтра їхати в колонію, оскільки її туди ніхто не пустить.