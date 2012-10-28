На Волині виборцям пропонують приходити після полудня

У Волинській області через півтори години після початку голосування виборці не можуть реалізувати своє право вибору на дільниці, де напроти ВО "Свобода" у виборчих бюлетенях було проставлено штамп "вибула". Це виборча дільниця №070858, що в селі Нова Вижва Старовижівського району.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВО «Свобода».

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За інформацією заступника голови Старовижівської районної організації ВО "Свобода" Анатолія Лавренюка, голова зазначеної дільничної виборчої комісії, яка представляє Партію регіонів, Оксана Каменська, 26 жовтня на всіх виборчих бюлетенях навпроти ВО "Свобода" проставила штамп "вибула". "Я почула, що "Свобода" вибула, тому і проставила штампи", - пояснила свої дії О.Каменська.

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Після відповідного реагування представників ВО "Свобода" та звернень у правоохоронні органи зіпсовані бюлетені обіцяли замінити. Однак досі цього не зроблено. На дільниці досі чекають, доки сюди довезуть обіцяні чисті бюлетені з ОВК. За інформацією з дільниці, це обіцяли зробити до 10:00. З цього часу на дільниці й збираються приступити до голосування.

Однак, за інформацією з дільниці, члени ДВК №070858 сумніваються, що до 10:00 чисті бюлетені сюди підвезуть. Вони орієнтують виборців, аби приходили голосувати після 12:00. Саме тоді, мовляв, вони, можливо, й матимуть змогу отримати бюлетені, не вистоюючи в чергах.

Виборча дільниця №070858, що в селі Нова Вижва Старовижівського району Волині, налічує 408 виборців.