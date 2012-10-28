На Хмельниччині у бюлетенях «Свободу» викреслили замість «Собору»
09:34, 28 жовтня 2012Політика
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У Городоцькому районі Хмельницької області у виборчих бюлетенях багатомандатного округу навпроти графи ВО “Свобода” поставили відмітку “вибула”.
"Свободу" викреслили
Про це УНІАН повідомив свободівець Віталій Діденко.
“У селі Остапківці 256 виборців і їм всі бюлетені зіпсували, викресливши безпідставно ВО “Свобода”, – сказав він.
Голова окружної виборчої комісії № 192 Людмила Горбачевська підтвердила цей факт.
“Помилку допустила голова ДВК, котра переплутала назву ”Свободи” із “Собором”, який знявся з виборів», – пояснила вона.
Довідка УНІАН. У 192 виборчому округу з центром м. Дунаївці нараховується 272 виборчі дільниці з 156 тис 275 виборцями.
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