На Хмельниччині у бюлетенях «Свободу» викреслили замість «Собору»

Про це УНІАН повідомив свободівець Віталій Діденко.

“У селі Остапківці 256 виборців і їм всі бюлетені зіпсували, викресливши безпідставно ВО “Свобода”, – сказав він.

Голова окружної виборчої комісії № 192 Людмила Горбачевська підтвердила цей факт.

“Помилку допустила голова ДВК, котра переплутала назву ”Свободи” із “Собором”, який знявся з виборів», – пояснила вона.

Довідка УНІАН. У 192 виборчому округу з центром м. Дунаївці нараховується 272 виборчі дільниці з 156 тис 275 виборцями.