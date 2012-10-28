На Хмельниччині у бюлетенях «Свободу» викреслили замість «Собору»

09:34, 28 жовтня 2012
Політика
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У Городоцькому районі Хмельницької області у виборчих бюлетенях багатомандатного округу навпроти графи ВО “Свобода” поставили відмітку “вибула”.

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Про це УНІАН повідомив свободівець Віталій Діденко.
“У селі Остапківці 256 виборців і їм всі бюлетені зіпсували, викресливши безпідставно ВО “Свобода”, – сказав він.

Голова окружної виборчої комісії № 192 Людмила Горбачевська підтвердила цей факт.

“Помилку допустила голова ДВК, котра переплутала назву ”Свободи” із “Собором”, який знявся з виборів», – пояснила вона.

Довідка УНІАН. У 192 виборчому округу з центром м. Дунаївці нараховується 272 виборчі дільниці з 156 тис 275 виборцями.

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