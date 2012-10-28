На Сумщині теж «Свободу» викреслили замість «Собору»

Про це УНІАН повідомив заступник голови Сумської облдержадміністрації Олександр Цупро.

«На виборчій дільниці №590192 Конотопського району виборчого округу №159 (із центром у місті Глухів) члени комісії зіпсували всі бюлетені, безпідставно викресливши ВО “Свобода”», – сказав він.

При цьому він уточнив, що до складу дільниці входять села Новомутин та Вовчик, а загальна кількість виборців становить 168 осіб. О.Цупро також повідомив, що до 11 години дільниця повинна розпочати роботу у штатному режимі, оскільки наразі вирішується питання про доставку на дільницю бюлетенів замість зіпсованих бюлетенів.

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Камера відеоспостереження з дільниці наразі демонструє, як кілька членів цієї виборчої комісії під великим обігрівачем сидять одягнуті в теплий одяг за столами і щось обговорюють.

«Інших ексцесів на виборчих дільницях Сумської області більше не зафіксовано. Всі вони відкрилися вчасно і працюють з виборцями», - наголосив О. Цупро.