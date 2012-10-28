На Вінниччині евакуювали окружну виборчу комісію

«За повідомленням довготермінового спостерігача Громадянської мережі ОПОРА сьогодні близько 11.30 загорілося приміщення, де на першому поверсі розміщується ОВК. Один із правоохоронців повідомив, що в приміщенні у щитовій загорівся дріт», - передає ОПОРА.

За словами представника КВУ у Вінницькій області Владислава Теленя, приміщення знаходилось без світла 40 хвилин, були евакуйовані співробітники ОВК, поки в залі ліквідували задимлення. «Дуже добре, що на цей час у приміщенні ОВК не було ніякої документації та бюлетенів», - сказав В.Телень.

Підтвердили цей факт й співробітники міліції. Зокрема, керівник сектору зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області Анна Олійник зазначила, що на місце події виїжджала оперативна група та наразі встановлює причини пожежі. Попередньою причиною є коротке замикання.