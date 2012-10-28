Вибори до ВР закінчились у більш ніж 20 країнах

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в прес-центрі міжнародних спостерігачів речник МЗС України Олександр Дикусаров.

«У понад 20 країнах фактично закінчили голосування», - сказав він.

За інформацією О.Дикусарова, станом на 19.00 (за київським часом) 28 із 116 закордонних виборчих дільниць вже закрито. Закінчилося голосування в Білорусі, Кенії, Кувейті, Саудівській Аравії, Росії. О 18.30 закінчилося голосування в Ірані, о 20-й години голосування закінчиться в Болгарії, Греції, Естонії, Латвії, Єгипті, Ізраїлі, Йорданії, на Кіпрі, в Лівані, Молдові, Південно-Африканській Республіці, Румунії, Туреччині та Фінляндії.

Позаштатних ситуацій на закордонній виборчій дільниці на даний час не зафіксовано, поінформував речник МЗС.