У Польщі проголосували понад 700 українців

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомили представники консульств, де створені дільниці, посилаючись на останні доступні дані.

Найвищу явку станом на 16.00 (польського часу) зафіксовано у польській столиці, Варшаві, де проголосували близько 350 громадян України із близько 2 тис., внесених у списки.

"Це менше, ніж на попередніх виборах (Президента 2010 року), коли на такий же час свій голос віддали вже близько 500 осіб", - сказала УНІАН голова виборчої комісії Наталя Кренська.

Вона зазначила, що голосування проходить спокійно, нагадавши, що у Варшаві не змогли проголосували лише троє українців.

"Час консульського обліку, на якому вони були, вже закінчився, і тому запрошення для голосування їм надіслали на домашню адресу в Україні", - пояснила вона.

Генконсул України у Кракові Віталій Максименко повідомив агентству, що за три години до закриття виборчої дільниці там проголосувало близько 150 осіб із близько 2 тис. виборців.

Він не став порівнювати ці дані з попередніми виборами, назвавши цей результат "нормальним".

"Були і старші люди, і середнього віку, і молодь", - додав він, відповідаючи на запитання, кого найбільше було серед виборців, які голосували у Кракові.

Український генконсул у Любліні Владислав Каневський повідомив, що за останніми доступними даними, на цій виборчій дільниці проголосували більше 100 українців з більше тисячі, внесених у списки.

Представник виборчої дільниці у Гданську на Заході Польщі сказав УНІАН, що там проголосували 115 українців, або близько 10%, зауваживши, що волевиявлення проходило спокійно.

Співрозмовники агентства у Гданську, Любліні та Кракові зауважили, що на виборчі дільниці приходили від кількох до 15 осіб, які хотіли проголосувати, але не змогли цього зробити через те, що не були внесені у списки.

"Приходив чоловік, котрий сказав, що голосував у 2010 році та хотів це зробити знову, але законодавство вже змінене й заявку для внесення у списки треба було написати до 22 жовтня", - зазначив один із представників консульств у Польщі.

"Вдалося людям пояснити, що так передбачає закон та обійшлося без ексцесів", - додав інший український дипломат, описуючи аналогічну історію.

Як повідомляв УНІАН, право голосувати на виборах до Верховної Ради України у Польщі мають близько 6,5 тис. громадян України із кілька десятків тисяч, які перебувають у країні на підставі так званих "карт побиту" (документ, який підтверджує законність проживання в країні) та віз.

За даними консульств, заявки на те, аби бути внесеним у списки виборців, напередодні голосування подали менше 500 українців.

Довідка УНІАН. За даними польської влади, право легального перебування у Польщі на підставі так званих "карт побиту" в країні мають майже 30 тис. громад України та ще кілька десятків тисяч може перебувати на підставі національних віз, які переважно видаються студентам та тим, хто приїжджає сюди на роботу.