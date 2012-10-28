У Кличка заявляють, що самі будуть ініціювати імпічмент Президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник виборчого штабу партії «УДАР» Віталій Ковальчук.

«Ми готові і будемо самі ініціювати ухвалення закону про імпічмент Президента», - зазначив він.

В.Ковальчук уточнив, що партія «УДАР» у новообраному парламенті ініціюватиме питання про імпічмент В.Януковича.