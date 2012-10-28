У Кличка заявляють, що самі будуть ініціювати імпічмент Президента
21:51, 28 жовтня 2012Політика
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Партія «УДАР Віталія Кличка» у новообраному парламенті має намір ініціювати імпічмент Президента України Віктора Януковича.
У Кличка теж говорять про імпічмент
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник виборчого штабу партії «УДАР» Віталій Ковальчук.
«Ми готові і будемо самі ініціювати ухвалення закону про імпічмент Президента», - зазначив він.
В.Ковальчук уточнив, що партія «УДАР» у новообраному парламенті ініціюватиме питання про імпічмент В.Януковича.
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