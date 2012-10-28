У кількох областях голоси рахують при свічках чи з ліхтарями

У ряді областей після завершення голосування на виборчих дільницях раптово почалося вимикатися світло. Про це УНІАН повідомив координатор громадського руху «Спільна Справа» Олександр Данилюк.

За його словами, зокрема, наразі зафіксовано близько півтора десятка таких випадків у Вінницькій, Київській, Черкаській, Одеській, Миколаївській областях. Члени комісій здійснюють підрахунок, використовуючи ліхтарі та свічки.

При цьому О.Данилюк зазначив, що члени виборчих дільниць не інформують спостерігачів про причини раптового вимкнення світла і просять їх звільнити приміщення виборчої дільниці.