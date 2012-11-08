Чоловік Тимошенко закликав світ не визнавати українські вибори

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», про це йдеться у зверненні О.Тимошенка до міжнародних організацій українців у світі, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи та національних парламентів країн ЄС.

У своєму зверненні О.Тимошенко просить відповідні організації допомогти Україні в боротьбі за демократію і європейський вибір, додержання прав людини, проведення нових чесних і демократичних виборів за участі Ю.Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

«Ці вибори не можна вважати чесними і демократичними. Ми просимо світ визначитись з цього приводу» - наголосив О.Тимошенко і висловив переконання, що вибори не можна визнавати, тому це «суцільна фальсифікація, підкуп і залякування».

Крім того, О.Тимошенко попросив світ «не підтримувати диктатора Януковича, не робити вигляд, що він проводить реформи, а допомогти нам відкрити публічні міжнародні антикорупційні транснаціональні розслідування відвертої тіньової фінансової діяльності сім'ї Януковича і його оточення».

Водночас, О.Тимошенко нагадав, що минуло вже одинадцять днів з початку голодування Ю.Тимошенко на знак протесту проти тотальних фальсифікацій виборчого процесу в Україні. На переконання О.Тимошенко, у демократичних країнах це вже мало стати дієвим сигналом до прийняття заходів для усунення системних недоліків, допущених в ході виборів.

«Останні події в Україні яскраво підтверджують факт, що період демократичного розвитку держави, розпочатий після перемоги Помаранчевої революції, завершено. В даний час тривають політичні репресії з боку теперішньої влади. Кількість політичних в’язнів в Україні зростає з кожним днем. Скоро до них приєднаються ті, хто виступає проти фальсифікацій виборів» - вважає О.Тимошенко.