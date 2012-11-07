Тимошенко закликала соратників не допустити перевиборів

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко закликає опозиціонерів не допустити проведення перевиборів у конфліктних одномандатних округах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Тимошенко попросила своїх соратників у заяві, яку на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові зачитав адвокат екс-прем’єра Олександр Плахотнюк.

«Не допустіть перевиборів на округах, де Янукович шляхом фальсифікацій, підкупу та силового тиску хоче перекреслити та привласнити вибір людей. Погодитися на перевибори за таких обставин - означає легітимізувати фальсифікації, підвести тих громадян, які ведуть безкомпромісну боротьбу за кожну дільницю», - йдеться у заяві Ю.Тимошенко.

Вона закликала провести перерахунок результатів виборів у суперечливих округах за протоколами, які вже мають члени окружних виборчих комісій цих округів.

«В опозиції є протоколи з оригінальними підписами та печатками, де зафіксовані справжні результати. Я прошу опозицію вимагати підрахунку за цими протоколами і не давати другого шансу корупціонерам та фальсифікаторам глумитися над вибором людей. Люди вже зробили свій вибір в округах. Досить експериментувати!», - наголосила екс-прем’єр у своєму зверненні.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати виборів в одномандатних виборчих округах №94, 132, 194, 197, 223.

6 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, в якій рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.

У свою чергу Об’єднана опозиція «Батьківщина», ВО «Свобода» і партія «УДАР Віталія Кличка» вимагали від ЦВК перерахувати всі голоси виборців не лише у п’яти вищезазначених округах, а в 13. Опозиціонери не згодні з рішенням про проведення перевиборів.