Політолог передрік майбутнього спікера ВР

Про це він сказав під час «круглого столу», відповідаючи на запитання УНІАН щодо майбутнього керівництва парламенту.

За його словами, «у сьогоднішній надскладній ситуації Януковичу потрібна на 100% своя людина на цій посаді».

Він додав, що теоретично на посаді голови ВР «міг би бути Лавринович з великою ймовірністю, оскільки він досвідчена людина, але він не є донецьким, в нього є рухівський бек-граунд». Він прогнозує, що на посаді заступника буде представник КПУ і скоріш за все «всюдисущий Мартинюк».

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М.Погребинський зазначив, що серед заступників може бути представник «так би мовити незалежних, який міг би забезпечити підтримку, в разі необхідності.

Він не виключає, що таким представником може стати Петро Порошенко, «якщо Порошенко погодиться не на перше місце, а в нього амбіції великі». На думку політолога, очолити парламент може «Клюєв, або Єфремов».

Відповідаючи на запитання про те, що на цю посаду прогнозують депутата з фракції Партії регіонів Леоніда Кожару, М.Погребинський сказав, що він, скоріше, претендує на посаду міністра закордонних справ.