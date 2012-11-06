ВР передумала: спікера обиратимуть відкритим голосуванням

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому Закону «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» проголосували 247 народних депутатів із 347, зареєстрованих у сесійній залі. «За» голосували 189 депутатів із фракції Партії регіонів, 2 - від НУ-НС, 25 - від КПУ, 19 - від Народної партії та 12 позафракційних.

Закон також передбачає, що рішення ВР про відкликання спікера з посади приймається шляхом відкритого поіменного голосування більшістю народних депутатів від конституційного складу парламенту.

ВР цим документом також врегульовує питання скликання першої сесії парламенту нового скликання. Зокрема, передбачається, що до складу підготовчої депутатської групи делегуються політичними партіями по одному представнику від 15 народних депутатів, обраних у загальнодержавному окрузі. При цьому ці кандидатури мають бути подані не пізніше як через 5 днів після офіційного оприлюднення результатів виборів. Крім того, до складу підготовчої групи мають увійти по одному представнику від 15 народних депутатів, обраних у мажоритарних округах. Передбачається, що тимчасова президія ВР має складатися з 6 народних депутатів. Члени тимчасової президії мають почергово вести засідання. Закон також передбачає, що до фракцій, які сформовані політичними силами можуть входити депутати, які були на виборах самовисуванцями.

Також законом передбачено, що кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії.

Законом також визначений розгляд питань на першій сесії ВР нового скликання. Зокрема, спочатку формується Тимчасова президія, ВР, фракції та групи, потім заслуховується доповідь спікера попереднього скликання щодо стану законодавчої роботи в парламенті. Після цього передбачене формування лічильної комісії, обрання голови ВР та всієї президії, а після цього - заслуховування позачергового послання Президента до нового складу ВР.