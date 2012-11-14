Експерти назвали можливих кандидатів на посаду спікера ВР

На прес-конференції в УНІАН директор Центру суспільно-інформаційних технологій “Форум” Валерій Димов сказав, що на сьогодні «викристалізовується декілька людей, декілька політичних сил, які хотіли б отримати посаду спікера Верховної Ради України з тим, аби з цієї посади стартувати на президентські вибори».

Водночас експерт зауважив, що дана посада є непривабливою, оскільки реальні кандидати на пост Президента України, перебуваючи на посаді голови ВР, беруть на себе весь негатив, який спрямовується на парламент.

Говорячи про можливих кандидатів від Партії регіонів на посаду спікера, В.Димов зазначив, що О.Лавринович або С.Тігіпко, яких сьогодні називають експерти, “не будуть підтримані, оскільки вони мають як тих, хто їх підтримує, так і тих, хто не хотів би, щоб підсилювалось якесь інше крило у владі”.

За його словами, не виключено, що спікером може стати хтось із самовисуванців.

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Віце-президент асоціації PR Ukraine Олександр Юркевич вважає, що логічним було б для Партії регіонів у ситуації, коли “насувається нова хвиля економічної кризи, враховуючи непрості відносини із Заходом”, поділитися посадою спікера, зокрема, з кимось із тих самовисуванців, хто б міг забезпечити підтримку групи мажоритарників для ПР.

“Напевно, немає сенсу Партії регіонів замикати вертикаль влади і висувати свого важковаговика на посаду спікера, тому що рано чи пізно незадоволення парламентом буде, і це, в першу чергу, позначиться на фігурі спікера. Тому має бути цап відбувайло, тобто громовідвід, який би дозволив, м’яко кажучи, звалити усі гріхи на парламент, на спікера”, - сказав експерт.

За словами О.Юркевича, було б логічно обрати схему, при якій “спікером став би незалежний, рівновіддалений від Партії регіонів та від олігархічних структур якийсь сильний політик, і це цілком міг би бути амбіційний, сильний політик Петро Порошенко, котрий би привніс достатню незалежність у парламент і міг би забезпечити відсутність тиску на парламент з боку більшості або опозиції”.

На думку О.Юркевича, “у той же час Порошенка можуть пов’язувати з великим капіталом, тому цілком можливо, що це міг би бути якийсь інший кандидат-мажоритарщик, котрий має політичний досвід, зокрема, Сергій Міщенко, оскільки він рівнвіддалений і від капіталу і від політичних сил” (народний депутат, який вийшов із фракції «БЮТ-Батьківщина» через незгоду зі своїм місцем у виборчому списку. На цих виборах він пройшов до парламенту у мажоритарному окрузі як самовисуванець - УНІАН).

Експерт вважає, що першим заступником спікера міг би стати представник Партії регіонів, а заступником - представник КПУ.

Водночас О.Юркевич зазначив, що такий варіант є менш імовірним. За його словами, більш вірогідним є варіант, при якому Партія регіонів “піде на замикання вертикалі влади”, тобто на обрання спікера від ПР.

Як вважає директор GMT GROUP Анатолій Луценко, “ні Лавринович, ні Тігіпко як суб’єкти політичного процесу, на сьогодні, очевидно, не є такими особами, які консолідують у парламенті більшість”.

За його словами, “на них є дуже багато різних впливів, пов’язаних з перебуванням в уряді, з орієнтацією на ті чи інші фінансово- промислові групи”.

А.Луценко додав, що найлогічніше було б Партії регіонів “поставити на спікера важковаговика, а посаду першого віце-спікера і просто віце-спікера розподілити між тими мажоритарниками, які підтримують такий тандем”.

На уточнююче запитання, кого він має розуміє під важковаговиками із Партії регіонів експерт відповів, що це, зокрема, Андрій Клюєв і С.Тігіпко. При цьому він зазначив, що сьогодні недоцільно називати будь-які прізвища, бо навіть у Партії регіонів ще не визначились зі схемою керівництва у парламенті та з кандидатурами.

На думку А.Луценка, складною схемою для влади було б залучити максимально опозицію у президію ВР, віддати посаду спікера опозиції, посаду першого віце-спікера – Партії регіонів, а когось із мажоритарників обрати заступником голови ВР.

«Це була би дуже красива гра, котра б затягнула одного з майбутніх конкурентів Януковича на президентських виборах у систему спікерства, а ми знаємо, що в українській історії жодного разу спікер ВР апріорі ніколи не ставав Президентом, тому що він уособлює весь негатив, який відображає ставлення людей до парламенту», - сказав А.Луценко і додав, що такий сценарій є малоймовірним.

Він вважає, що “посада спікера у ВР - це скоріше демонстрація сили для Партії влади”.

За словами А.Луценка, також малоймовірно, щоб хтось із опозиції, хто претендує на президентське крісло, піде на посаду спікера, оскільки це означає, що “ця людина спалила б себе як кандидата у президенти”.