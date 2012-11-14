Азарова два дні не буде в Україні - офіційний візит до В'єтнаму
21:53, 14 листопада 2012Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров відбув до Соціалістичної Республіки В’єтнам з офіційним візитом, який триватиме 15-16 листопада.
Азаров поїхав домовлятись з бізнесом і комуністами
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, 15 листопада глава уряду візьме участь у відкритті українсько-в’єтнамського бізнес-форуму та проведе робочу вечерю з представниками в’єтнамських ділових кіл.
16 листопада М.Азаров покладе квіти до Монументу національним героям В’єтнаму, а також до Мавзолею Хо Ші Міна.
Також М.Азаров проведе зустріч із прем’єр-міністром В’єтнаму Нгуєн Тан Зунгом.
Після цього глава українського уряду проведе зустріч із Президентом В’єтнаму Чион Тан Шангом та генеральним секретарем Комуністичної партії В’єтнаму Нгуєн Фу Чонгом, а також із президентом Національних зборів В’єтнаму Нгуєн Сі Хунгом.
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