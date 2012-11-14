Азарова два дні не буде в Україні - офіційний візит до В'єтнаму

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, 15 листопада глава уряду візьме участь у відкритті українсько-в’єтнамського бізнес-форуму та проведе робочу вечерю з представниками в’єтнамських ділових кіл.

16 листопада М.Азаров покладе квіти до Монументу національним героям В’єтнаму, а також до Мавзолею Хо Ші Міна.

Також М.Азаров проведе зустріч із прем’єр-міністром В’єтнаму Нгуєн Тан Зунгом.

Після цього глава українського уряду проведе зустріч із Президентом В’єтнаму Чион Тан Шангом та генеральним секретарем Комуністичної партії В’єтнаму Нгуєн Фу Чонгом, а також із президентом Національних зборів В’єтнаму Нгуєн Сі Хунгом.