Турчинов пояснив, чому опозиція не сформує більшість у парламенті

Про це повідомив перший заступник глави партії "Батьківщина" Олександр Турчинов в ефірі 5 каналу, відповідаючи на запитання, чому опозиція не запрошує самовисуванців для створення більшості в парламенту.

"Ви знаєте, у нас адекватні політики, в нашій команді, і ми в принципі уміємо нормально рахувати. Реальна кількість мандатів, разом з мажоритарниками, які можуть бути в команді, яка протистоїть тоталітарному режиму в Україні, вона, на жаль, не дотягує до більшості. Це є реалії", - цитує Українська правда.

"Ті, хто називав себе самовисуванцями… Ми завжди говорили: друзі, нема у нас зараз, на жаль, самовисуванців, є або представники "Батьківщини", представники опозиції, або приховані представники влади, які називають себе самовисуванцями, якимись іншими назвами інших політичних сил, але вони чітко будуть працювати в фарватері "регіонів", - додав політик.

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А спікер майбутньої Верховної Ради буде обраний голосами Партії регіонів, комуністів і частиною мажоритарників.

Таку думку озвучив віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко в ефірі телеканалу ТВі.

Він висловив переконання, що інтрига з призначенням спікера парламенту не затягнеться.

"В кінці кінців глава Верховної Ради буде обраний голосами Партії регіонів, комуністів і частиною мажоритарників, які перейдуть в Партію регіонів", - зазначив він.