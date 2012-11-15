Опозиція віддає ПР посаду спікера без бою - хоч Чечетов
Народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник заявляє, що партія ще не визначилась зі своєю кандидатурою на посаду голови Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Олійник сказав на засіданні круглого столу в Інституті Горшеніна.
“Рішення таке на політичному рівні не приймалося, але називається для обговорення багато кандидатур”, - констатував депутат.
Він зазначив, що в ЗМІ називається кандидатура міністра юстиції Олександр Лавриновича, який є “досвідченою людиною, був першим заступником голови Верховної Ради, фаховий юрист, виважена людина”. В.Олійник вважає, що кандидатура О.Лавриновича “могла б бути реальною на посаду спікера”.
Також він вважає, що спікером парламенту може стати голова фракції ПР Олександр Єфремов, який «постійно в залі, який постійно працює з депутатами, має великий досвід».
За словами В.Олійника, у фракції Партії регіонів є багато достойних людей, які могли б претендувати на посаду голови ВР. «… але питання для обговорення залишається, тому що треба дати для переговорів якийсь такий широкий діапазон, хоча б три кандидатури», - зауважив В.Олійник. При цьому він не уточнив, які політичні сили чи групи є учасниками таких переговорів.
В.Олійник зазначив, що інформацію про можливі кандидатури на посаду голови ВР отримує зі ЗМІ.
У свою чергу заступник голови Центрального виконкому партії “УДАР” Володимир Курінний (обрався до нового парламенту за партійним списком під № 26 - УНІАН) наголосив, що «УДАР» в парламенті не співпрацюватиме з Партією регіонів.
В.Курінний підкреслив, що його політична сила не претендує на висунення своїх кандидатур на посаду голови ВР. За його словами, в “УДАРі” є “як мінімум 40 кандидатів на посаду спікера”, але “нам ця посада не цікава, ми на неї не претендуємо, ми розуміємо, що Партія регіонів, яка сьогодні збирає більшість всіма можливими способами, в кінцевому результаті вибере із себе якусь людину”.
“Хто це буде по великому рахунку, враховуючи те, що в залі буде сидіти диригент і махатиме руками (йдеться депутата-«регіонала» Михайла Чечетова, який помахом руки показує парламентській більшості як голосувати - УНІАН), значення ніякого немає. Роль Литвина в останній період занепаду парламенту 6-го скликання була зовсім бутафорською. Тому зовсім не важливо, хто буде спікером для парламентського життя України”, - наголосив В.Курінний.
На репліку когось з учасників круглого столу з приводу того, що ПР обере М.Чечетова головою ВР, В Олійник зазначив, що кожного ранку перед засіданнями парламенту фракція Партії регіонів проводить нараду, на якій приймається рішення з приводу голосування щодо кожного законопроекту. За його словами, “значна частина депутатів, ви бачите балакають, ходять”, тому в сесійній залі необхідний хтось, хто б керував процесом голосування відповідно до позиції фракції.
“Але це не рука самого, так сказати Чечетова, з точки зору його думки, а вироблена позиція фракції на базі висновків експертів, тобто це сигнал для голосування”, - стверджує В.Олійник.
Під час його репліки сміялися і журналісти, і політики.
Представник Об’єднаної опозиції ВО “Батьківщина” Олександр Бригинець (обраний до нового парламенту у київському окрузі № 217 – УНІАН) зауважив, що опозиція не претендує на посаду спікера парламенту. “Від опозиції не буде ніхто претендувати на цю посаду, тому що ми вважаємо, що на сьогодні посада спікера не є ключовою, і сьогодні головне - це та робота в парламенті, яку вестиме опозиція”, - наголосив він.
Представник ВО “Свобода” Андрій Іллєнко (обраний до Верховної Ради в Києві в окрузі № 215) зазначив, що спікера в парламенті призначає більшість. “Якби опозиція мала більшість в парламенті, тоді був би сенс обговорювати, хто буде на цій посаді - Тягнибок або хтось від “Батьківщини” чи від “УДАРу”, а сьогодні більшість, на жаль, не в опозиції, тому саме Партія регіонів буде намагатися поставити свого спікера”, - сказав він.
За словами А.Іллєнка, “не має значення, хто від Партії регіонів буде обраний спікером Верховної Ради”, бо це нічого не змінить в роботі парламенту. “Нехай між собою там гризуться, хто буде спікером”, - додав він.