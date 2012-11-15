Опозиція віддає ПР посаду спікера без бою - хоч Чечетов

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Олійник сказав на засіданні круглого столу в Інституті Горшеніна.

“Рішення таке на політичному рівні не приймалося, але називається для обговорення багато кандидатур”, - констатував депутат.

Він зазначив, що в ЗМІ називається кандидатура міністра юстиції Олександр Лавриновича, який є “досвідченою людиною, був першим заступником голови Верховної Ради, фаховий юрист, виважена людина”. В.Олійник вважає, що кандидатура О.Лавриновича “могла б бути реальною на посаду спікера”.

Також він вважає, що спікером парламенту може стати голова фракції ПР Олександр Єфремов, який «постійно в залі, який постійно працює з депутатами, має великий досвід».

За словами В.Олійника, у фракції Партії регіонів є багато достойних людей, які могли б претендувати на посаду голови ВР. «… але питання для обговорення залишається, тому що треба дати для переговорів якийсь такий широкий діапазон, хоча б три кандидатури», - зауважив В.Олійник. При цьому він не уточнив, які політичні сили чи групи є учасниками таких переговорів.

В.Олійник зазначив, що інформацію про можливі кандидатури на посаду голови ВР отримує зі ЗМІ.

У свою чергу заступник голови Центрального виконкому партії “УДАР” Володимир Курінний (обрався до нового парламенту за партійним списком під № 26 - УНІАН) наголосив, що «УДАР» в парламенті не співпрацюватиме з Партією регіонів.

В.Курінний підкреслив, що його політична сила не претендує на висунення своїх кандидатур на посаду голови ВР. За його словами, в “УДАРі” є “як мінімум 40 кандидатів на посаду спікера”, але “нам ця посада не цікава, ми на неї не претендуємо, ми розуміємо, що Партія регіонів, яка сьогодні збирає більшість всіма можливими способами, в кінцевому результаті вибере із себе якусь людину”.

“Хто це буде по великому рахунку, враховуючи те, що в залі буде сидіти диригент і махатиме руками (йдеться депутата-«регіонала» Михайла Чечетова, який помахом руки показує парламентській більшості як голосувати - УНІАН), значення ніякого немає. Роль Литвина в останній період занепаду парламенту 6-го скликання була зовсім бутафорською. Тому зовсім не важливо, хто буде спікером для парламентського життя України”, - наголосив В.Курінний.

На репліку когось з учасників круглого столу з приводу того, що ПР обере М.Чечетова головою ВР, В Олійник зазначив, що кожного ранку перед засіданнями парламенту фракція Партії регіонів проводить нараду, на якій приймається рішення з приводу голосування щодо кожного законопроекту. За його словами, “значна частина депутатів, ви бачите балакають, ходять”, тому в сесійній залі необхідний хтось, хто б керував процесом голосування відповідно до позиції фракції.

“Але це не рука самого, так сказати Чечетова, з точки зору його думки, а вироблена позиція фракції на базі висновків експертів, тобто це сигнал для голосування”, - стверджує В.Олійник.

Під час його репліки сміялися і журналісти, і політики.

Представник Об’єднаної опозиції ВО “Батьківщина” Олександр Бригинець (обраний до нового парламенту у київському окрузі № 217 – УНІАН) зауважив, що опозиція не претендує на посаду спікера парламенту. “Від опозиції не буде ніхто претендувати на цю посаду, тому що ми вважаємо, що на сьогодні посада спікера не є ключовою, і сьогодні головне - це та робота в парламенті, яку вестиме опозиція”, - наголосив він.

Представник ВО “Свобода” Андрій Іллєнко (обраний до Верховної Ради в Києві в окрузі № 215) зазначив, що спікера в парламенті призначає більшість. “Якби опозиція мала більшість в парламенті, тоді був би сенс обговорювати, хто буде на цій посаді - Тягнибок або хтось від “Батьківщини” чи від “УДАРу”, а сьогодні більшість, на жаль, не в опозиції, тому саме Партія регіонів буде намагатися поставити свого спікера”, - сказав він.

За словами А.Іллєнка, “не має значення, хто від Партії регіонів буде обраний спікером Верховної Ради”, бо це нічого не змінить в роботі парламенту. “Нехай між собою там гризуться, хто буде спікером”, - додав він.