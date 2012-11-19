У Литві вважають, що підписання асоціації стимулюватиме Україну
21:01, 19 листопада 2012Політика
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Литва виступає за підписання угоди про асоціацію з Україною.
Литва вважає, що Україна має показати "волю до Європи"
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у повідомленні постійного представництва Литви при ЄС на аккаунті у Twitter’i.
“Україна має продемонструвати волю до Європи, ЄС має продемонструвати волю до поглиблення відносин”, - написано в повідомленні.
“Підписання угоди про асоціацію – найкращий стимул”, - пише представництво з посиланням на заяву міністра закордонних справ країни на засіданні Ради закордонних справ ЄС, яке відбувається зараз в Брюсселі.
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