Коморовський каже, що Україна уже «дозріває до співпраці із Заходом»

Як повідомляє прес-служба Б.Коморовського, про це він сказав під час свого візиту до Бельгії.

"Ми у Польщі в особливий спосіб думаємо про Україну як велику державу, великий народ, котра дозріває до співпраці з західним світом", - сказав Б.Коморовський.

Він наголосив, що успіх європейської інтеграції українців залежатиме від того, чи рух для взаємного наближення відбуватиметься з обох сторін.

З однієї сторони, за його словами, мова про ратифікацію Договору про асоціацію між Україною та ЄС в державах-членах європейського об'єднання, а з другого - реалізація узгодженої дорожньої карти реформування системи українського правосуддя.

"Раджу разом подумати над тим, чи можливо запустити ці два процеси", - відзначив Б.Коморовський.

Президент Польщі наголосив, що буде популяризувати такий спосіб мислення як серед своїх співрозмовців в Європейському Союзі, так і в Україні.

Б.Коморовський назвав умовою успіху такого сценарію не лише згоду ЄС та української влади, але й порозуміння влади та опозиції в Україні.

Довідка УНІАН. Навесні цього року Україна та ЄС парафували Договір про асоціацію, котрий має наблизити інтеграцію українців, але європейські політики неодноразово заявляли, що підписання та ратифікація документу можливе лише після вирішення справи ув'язнених українських політиків, зокрема, екс-глави уряду Юлії Тимошенко.

Західні політики вважають її перебування у тюрмі "політично вмотивованим", у той час як українська влада відмовляється її звільнити, переконуючи у правомірності її засудження.

Одним із свідчень про готовність України інтегруватися із західним світом європейські політики називали парламентські вибори.