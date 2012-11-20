Україна за 10 місяців збільшила експорт електроенергії на 62%

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, найбільша частина експорту припадає на Білорусь - 3,332 млрд кВт/год (41,2% загального експорту), далі йдуть Угорщина - 2,945 млрд кВт/год (36,5% загального експорту), Польща - 0,85 млрд кВт/год (10,5% загального експорту) і Молдова - 0,717 млрд кВт/год (8,9% загального експорту).

Міненерговугілля повідомляє, що в жовтні 2012 року на експорт було передано 0,922 млрд кВт/год електроенергії, що на 22,7% більше аналогічного періоду 2011 року.

Експорт електроенергії на територію Російської Федерації не здійснювався.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку отримують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об`єднаної енергосистеми країни. «Укренерго» є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.