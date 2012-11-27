Мельниченко звинуватив захисницю Гонгадзе в тому, що вона працює на Кучму

Про це пише Комерсант-Україна.

"Я переконаний, що позиція Валентини Теличенко упереджена, вона працює на захист Леоніда Кучми", - заявив Мельниченко після допиту.

"Всі ці питання не повинні фігурувати у справі Олексія Пукача. Із мене намагаються викачати всю інформацію, щоб передати її пресі. Це неправильно. Якби це був комплексний суд над Олексієм Пукачем, над Леонідом Кучмою, то, будь ласка, - всі карти розкриваються", - заявив він.

Екс-майор уточнив, що не бачить вини ГПУ у закритті справи Леоніда Кучми. За його словами, якби Валентина Теличенко знайомилася з матеріалами тієї справи швидше, то її не встигли б закрити за рішенням КСУ (про неможливість використовувати як докази відомості, отримані незаконним шляхом - УНІАН).

"Прокуратурі, самому Ренату Кузьміну, дай бог йому здоров'я, зараз потрібно не піддатися на провокації, які готуються проти нього і в Україні, і у США. Хто, крім Рената Кузьміна, здатний їх посадити? Хто в цій країні, покажіть мені?! " - обурювався Мельниченко.

Після завершення судового засідання Валентина Теличенко відповіла на заяви пана Мельниченка. "Він піариться. А на засіданні стояв і розповідав, мовляв, на це питання я відповідаю, а на це не відповідаю. Я помітила, що і суд не виявив зацікавленості в отриманні відповідей від екс-майора", - розповіла Теличенко, додавши, що Мельниченко виявився не дуже цінним свідком.