Кравчук: Янукович завжди повторює одну і ту фразу

Про це Л.Кравчук заявив журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи можливо, що ухвалення закону про референдум відкриє шлях до обрання у 2015 році Президента в парламенті.

«Я не бачу зараз таких підстав», - сказав Л.Кравчук.

Більше того, за його словами, такої самої думки дотримується і нинішній Президент України Віктор Янукович. Л.Кравчук зауважив, що дуже часто спілкується з В.Януковичем і не чув від нього, щоб у разі балотування на другий термін він мав намір обиратися у Верховній Раді.

«Він завжди повторює одну і ту фразу – народ обирав Президента і має й надалі його обирати», - сказав Л.Кравчук.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не планує він звернутися до Президента з проханням заветувати закон про референдум, Л.Кравчук зауважив, що не має наміру цього робити.