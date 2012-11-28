У Верховній Раді - проблема: не знають, куди поселити депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв'ю журналістам.

За його словами, «потрібно розселити близько 180 народних депутатів». «Наш готель (йдеться про готель «Київ»), здається, витримує десь 85», - сказав В.Макєєнко. При цьому він пожартував, звертаючись до журналістів: «Доведеться вас запитати, щоб ви прийняли до себе тимчасово депутатів».

В.Макєєнко наголосив, що «такого напливу заявок не було ніколи». За його словами, «багато в регіонах вибрали тих, хто не проживає в Києві». В.Макєєнко наголосив, що всі питання з розселення розглядатимуться в одній з 4 груп, які створено в рамках робочої групи з підготовки до проведення першої сесії новообраного парламенту.