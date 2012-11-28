У Верховній Раді - проблема: не знають, куди поселити депутатів
15:36, 28 листопада 2012Політика
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Член робочої групи з підготовки до проведення першої сесії новообраного парламенту Володимир Макєєнко повідомив, що близько 180 новообраних народних депутатів України просять поселити їх у готелі парламенту.
Володимир Макеєнко пропонує журналістам розібрати депутатів по домівках
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв'ю журналістам.
За його словами, «потрібно розселити близько 180 народних депутатів». «Наш готель (йдеться про готель «Київ»), здається, витримує десь 85», - сказав В.Макєєнко. При цьому він пожартував, звертаючись до журналістів: «Доведеться вас запитати, щоб ви прийняли до себе тимчасово депутатів».
В.Макєєнко наголосив, що «такого напливу заявок не було ніколи». За його словами, «багато в регіонах вибрали тих, хто не проживає в Києві». В.Макєєнко наголосив, що всі питання з розселення розглядатимуться в одній з 4 груп, які створено в рамках робочої групи з підготовки до проведення першої сесії новообраного парламенту.
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