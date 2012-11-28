Опозиція пішла від Литвина через відмову зайнятись персональним голосуванням

Як передає кореспондент УНІАН, представники опозиційних сил, які пройшли до наступного парламенту, підготували проект постанови щодо особистого голосування народних депутатів, який і пропонують ухвалити ще нинішнім складом Верховної Ради.

Як повідомив сьогодні під час засідання підготовчої групи з організації роботи ВР наступного скликання представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський, проект постанови підготовлений представниками «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу». Зокрема, проектом документа передбачається запровадити систему для голосування «Рада-3», яка б забезпечила виконання ст. 84 Конституції України щодо персонального голосування. Зокрема, зауважив Р.Кошулинський, ця система передбачає голосування за допомогою сенсорних клавіш. Крім того, за його словами, цю постанову має ухвалити ще нинішній склад ВР, і передбачено, що постанова вступає в дію з моменту її ухвалення. Представник «Свободи» також повідомив, що проект постанови підписали діючі народні депутати Микола Мартиненко, Олександр Бондар та Ірина Геращенко.

Зі свого боку лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій Кожем’якін наголосив, що варто оголосити перерву для того, аби депутати ознайомилися з цим проектом постанови і завізували його. «Ми не будемо обговорювати будь-які інші питання, якщо не буде розглянуто це», - сказав А.Кожем’якін.

Представники політичних партій певний час обговорювали цю пропозицію, однак ні до чого так і не домовилися, тому представники опозиції покинули засідання підготовчої групи.