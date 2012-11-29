Суд подав заявку на конвоювання Луценка до Києва

Про це УНІАН повідомив прес-секретар голови ДПтСУ Ігор Андрушко.

«Заявка від суду надійшла, ми її передамо конвою і завтра (29 листопада) плануємо доставити», - сказав він.

На цьому засіданні Апеляційного суду Києва оголошуватиметься повний текст ухвали за його скаргою на вирок у справі щодо організації незаконного стеження.

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Як повідомляв УНІАН, 17 серпня Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

Ю.Луценко подав апеляційну скаргу на цей вирок Печерського районного суду Києва.

Апеляційний суд почав розглядати скаргу 20 листопада. Того ж дня Ю.Луценка було доставлено до суду із Менської колонії, де він відбуває покарання. У період розгляду скарги екс-міністр перебував у Лук’янівському СІЗО.

22 листопада Апеляційний суд оголосив рішення, яким залишено без змін вирок екс-главі МВС у кримінальній справі про організацію стеження. Після цього Ю.Луценка відвезли назад до колонії.

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Завтра, 29 листопада, о 10.00 Апеляційний суд Києва розпочне оголошення повного тексту ухвали, якою екс-міністру внутрішніх справ відмовлено в задоволенні скарзі на вирок.