Луценко думає, що Азаров скоро прилетить до нього в колонію на вертольоті

Екс-міністр України Юрій Луценко заявляє, що на відміну від колонії, йому комфортніше перебувати в СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після судового засідання Апеляційного суду Києва, який своїм рішенням підтвердив законність вироку, винесеного йому Печерським райсудом Києва у справі про стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком під час розслідування отруєння кандидата в Президенти України Віктора Ющенка.

За словами Ю.Луценка, «в СІЗО, за всього обмеження простору, краща психологічно атмосфера. У Менській колонії набагато більше простору, хоча мені збудували в'язницю у в'язниці, практично на території табору збудували окреме приміщення, де тримають п’ятьох ув’язнених. Мені, наприклад, забороняється виходити до їдальні. У нас навіть сміття виносять у супроводі конвою. Там персонал колонії такий заляканий, що боїться поворушитися. Просто людське спілкування дуже важко дається».

Кажучи про роботу в колонії, екс-міністр відзначив, що «ніколи не любив абсурдної роботи, яка не має жодного сенсу, а там це відбувається. Хоча, з іншого боку, це корисно. Після того, як мої рукавички стали політичною зброєю, нас перевели на клеєння конвертів. Ось два дні не було паперу, гривня впала, конвертація економіки зупинилася, тому я просто переживаю, аби мене тут довго не затримали – щоб гривня не скотилася зовсім».

«Між іншим, - продовжив з іронією Ю.Луценко, - біля нашого табору є вертолітний майданчик. Я вже думаю, може, Азаров скоро прилетить радитися, як піднімати ВВП через наші конверти. Тому моє перебування тут (у Києві - УНІАН) ставить під загрозу азаровську економіку».

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи змушують його клеїти конверти, екс-міністр відповів: «Мене не змушують, я написав заяву, що згоден на будь-яку роботу, не пов'язану з Партією регіонів і Генпрокуратурою. Мені сказали клеїти конверти, я їх клею. Тисячу вже наклеїв».

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2012 року Ю.Луценко Печерським райсудом Києва був засуджений до 2 років обмеження свободи у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка.

Ю.Луценко подав апеляційну скаргу на цей вирок Печерського районного суду Києва, яку Апеляційний суд почав розглядати 20 листопада.

Того дня Ю.Луценко привезли до Києва з Менської виправної колонії №91 (Чернігівська область), де він відбуває покарання. До оголошення вироку Ю.Луценко перебував у Лук’янівському СІЗО в Києві.

Сьогодні, 22 листопада, цей Апеляційний суд Києва оголосив рішення, яким залишив без змін вирок екс-міністрові внутрішніх справ у кримінальній справі про організацію стеження.