Завтра суд розставить усі крапки над «і» в апеляції Луценка

Апеляційний суд Києва завтра о 10.00 розпочне оголошення повного тексту ухвали, якою екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку відмовлено в задоволенні скарзі на вирок у справі щодо незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентина Давиденка.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець.

«Мені цікаво завтра почути цей текст, зокрема, окрему думку, і який із суддів колегії її висловив», - зазначив він.

За словами О.Баганця, сторона захисту екс-міністра також завтра має отримати на руки повний текст ухвали суду апеляційної інстанції.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

Ю.Луценко подав апеляційну скаргу на цей вирок Печерського районного суду Києва, яку Апеляційний суд почав розглядати 20 листопада.

22 листопада цей суд оголосив рішення, яким залишено без змін вирок екс-міністру внутрішніх справ у кримінальній справі про організацію стеження.