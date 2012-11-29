Бекешкіна заявила, що соціологи судитимуться з Королевською

Про це у своєму Facebook написала директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

"Її (Наталі Королевської - УНІАН) люди вели з нами переговори. Вони готові були відкликати свій позов, але щоб - не було "в'їдливих і образливих коментарів". Особисто я обіцяла (це - УНІАН). У нас були цілком розумні умови - особисті вибачення Королевською та оплата наших витрат на процес. Начебто згоди було досягнуто. Замість цього - ніяких вибачень від Королевської, з контексту випливає, що соціологів і далі звинувачують у змові з владою. І - відмова від компенсації наших витрат", - повідомила Бекешкіна.

Через це соціологи мають намір продовжити судитись з політиком, аби не створити небезпечного прециденту.

"Так що суди будуть продовжуватися, інакше всякий незадоволений соціологами піде цією второваною стежкою судитися, а ми - далеко не олігархи", - пояснила Бекешкіна.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва припинив провадження у справі за позовом партії «Україна – Вперед!» до Київського міжнародного інституту соціології та фонду «Демократичні ініціативи» про спростування недостовірної інформації, у зв'язку з відмовою позивача від позову.