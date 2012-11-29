Суд припинив провадження за позовом Королевської до соціологів

10:14, 29 листопада 2012
Політика
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Господарський суд Києва припинив провадження у справі за позовом партії «Україна – Вперед!» до Київського міжнародного інституту соціології та фонду «Демократичні ініціативи» про спростування недостовірної інформації.

Суд

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час засідання суду у зв’язку з відмовою позивача від позову.

Водночас суд відмовив відповідачам у відшкодуванні позивачами витрат на отримані адвокатські послуги.

При цьому всі судові збори партії «Україна – Вперед!» як позивачу не повертаються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку лідер партії «Україна – Вперед!» Наталія Королевська заявила, що її політична сила відкличе свій позов до соціологів.

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