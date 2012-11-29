Суд припинив провадження за позовом Королевської до соціологів
10:14, 29 листопада 2012Політика
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Господарський суд Києва припинив провадження у справі за позовом партії «Україна – Вперед!» до Київського міжнародного інституту соціології та фонду «Демократичні ініціативи» про спростування недостовірної інформації.
Соціологам не повернуть грошей, витрачених на адвокатів
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час засідання суду у зв’язку з відмовою позивача від позову.
Водночас суд відмовив відповідачам у відшкодуванні позивачами витрат на отримані адвокатські послуги.
При цьому всі судові збори партії «Україна – Вперед!» як позивачу не повертаються.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку лідер партії «Україна – Вперед!» Наталія Королевська заявила, що її політична сила відкличе свій позов до соціологів.
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