Україна і Білорусь хочуть розібратися, що вони встигли напідписувати
10:20, 30 листопада 2012Політика
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29-30 листопада в Києві проходять консультації зовнішньополітичних відомств Білорусі та України.
В Києві проходять консультації
Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив на брифінгу в Мінську начальник управління інформації – прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних.
«Дипломати двох країн обговорять загальний стан договірно-правової бази двосторонніх відносин, проведуть її інвентаризацію, за результатами якої буде сформовано уточнений перелік договорів», - зазначив А.Савіних.
Крім того, заплановано обмін думками з питань розвитку двосторонньої договірно-правової бази.
В ході заходу також буде обговорена практика двох держав з укладення міжнародних договорів.
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