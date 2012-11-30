Україна і Білорусь хочуть розібратися, що вони встигли напідписувати

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив на брифінгу в Мінську начальник управління інформації – прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних.

«Дипломати двох країн обговорять загальний стан договірно-правової бази двосторонніх відносин, проведуть її інвентаризацію, за результатами якої буде сформовано уточнений перелік договорів», - зазначив А.Савіних.

Крім того, заплановано обмін думками з питань розвитку двосторонньої договірно-правової бази.

В ході заходу також буде обговорена практика двох держав з укладення міжнародних договорів.