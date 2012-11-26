Янукович відправив українського посла з Білорусі у Верховну Раду
18:55, 26 листопада 2012Політика
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Янукович звільнив Тихонова з посади посла України в Білорусі у зв’язку з обранням народним депутатом.
Тихонов хоче скуштувати депутатського хліба
Президент України Віктор Янукович звільнив Віктора Тихонова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як зазначається у документі, В.Тихонова звільнено у зв'язку з обранням його народним депутатом України.
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