Янукович відправив українського посла з Білорусі у Верховну Раду

18:55, 26 листопада 2012
Політика
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Янукович звільнив Тихонова з посади посла України в Білорусі у зв’язку з обранням народним депутатом.

Віктор Тихонов

Президент України Віктор Янукович звільнив Віктора Тихонова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається у документі, В.Тихонова звільнено у зв'язку з обранням його народним депутатом України.

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