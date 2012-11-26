Янукович відправив українського посла з Білорусі у Верховну Раду

Президент України Віктор Янукович звільнив Віктора Тихонова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається у документі, В.Тихонова звільнено у зв'язку з обранням його народним депутатом України.