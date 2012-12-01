Івано-Франківська міськрада просить перейменувати вулицю Енгельса в Черкасах

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській міськраді, про це йдеться у зверненні до міського голови міста Черкас Сергія Одарича та Черкаської міської ради, яке ухвалили вчора франківські депутати.

«Ми, депутати Івано-Франківської міської ради, звертаємося до вас на численні прохання громадських діячів, науковців та представників інтелігенції Черкаського краю та міста Черкас, з пропозицією гідно відзначити 75-ту річницю з дня народження Героя України В’ячеслава Чорновола на його Батьківщині», - йдеться у документі.

Депутати Івано-Франківської міськради нагадують, що 24 грудня 2012 року вся національно свідома українська громада відзначатиме 75-ту річницю з дня народження В.Чорновола, з іменем якого нерозривно пов’язана історія Черкаського краю. В.Чорновіл народився 24 грудня 1937 року в селі Єрки Катеринопільського району Київської області (нині Черкаська область).

Депутати нагадують. що іменем В.Чорновола названо вулиці у 14 обласних центрах України, а в Черкасах такої вулиці немає.

«В Івано-Франківську вулицю В’ячеслава Чорновола названо одразу ж після трагічної смерті українського політичного діяча, - нагадали депутати. - Також в Івано-Франківську, як і в інших містах України, споруджено погруддя видатному українцю, його пам’ять глибоко шанується та оберігається всією громадою міста».

«Звертаємося до вас із проханням почути голос громади міста Черкас та прийняти відповідне рішення про перейменування вулиці Енгельса у місті Черкаси на вулицю Героя України В’ячеслава Чорновола, як того вимагає історична справедливість», - сказано у зверненні депутатів Івано-Франківської міськради до черкаських колег.