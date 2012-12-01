УДАР закликає: кияни всіх партій, єднайтесь

Як повідомляє прес-служба «УДАРу», партія пропонує депутатам, яких обрали до парламенту кияни, підписати спільну заяву, у якій визначені пріоритетні питання для захисту інтересів мешканців столиці.

У першу чергу, зазначають в «УДАРі», необхідно внести зміни до закону про столицю і повернути Києву самоврядування, а також провести вибори мера столиці та Київради на новій законодавчій базі.

«Зміни, які необхідно здійснити в Києві, матимуть позитивний ефект для всієї країни. Тому ми закликаємо колег-депутатів об’єднати зусилля в реалізації своїх зобов’язань перед виборцями», – підкреслив народний депутат, заступник голови партії «УДАР» Віталій Ковальчук.

Довідка. На 12 одномандатних округах у м.Києві обрано дев'ять представників ОО "Батьківщина" та по одному від УДАРа та ВО "Свобода". На одному окрузі переможця не визначено.