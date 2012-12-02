Янукович привітав маленьку переможницю Євробачення
10:23, 02 грудня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав десятирічну Анастасію Петрик з упевненою перемогою на міжнародному дитячому пісенному конкурсі «Євробачення-2012», який відбувся 1 грудня.
Президент побажав юній співачці невичерпної енергії
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
Глава держави підкреслив, що талант Насті оцінили не лише українські глядачі, а й аудиторія з багатьох країн світу - і свідченням цього стала її переконлива перемога. «Яскравим виступом на престижному конкурсі Анастасія Петрик зробила свій внесок у піднесення міжнародного авторитету України, також зазначив Віктор Янукович», - підкреслив Президент і побажав юній співачці невичерпної енергії, нових творчих звершень та блискучих перемог.
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