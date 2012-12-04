Регіонал каже, що Арбузов на посаді прем'єра - «кіт у мішку»
08:14, 04 грудня 2012Політика
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Нардеп Дмитро Святаш вважає кандидатуру Миколи Азарова найбільш прийнятною на посаду прем'єр-міністра України.
Святаш за кандидатуру Азарова
Кращою кандидатурою на посаду прем'єр-міністра є вже перевірена людина Микола Азаров, ніж нинішній голова НБУ Сергій Арбузов. Про це в ефірі і «5 каналу»зазначив народний депутат від Партії регіонів Дмитро Святаш, коментуючи те, яка з кандидатур на посаду прем’єр-міністра України є найбільш прийнятною для вітчизняного бізнесу.
«Є таке прислів’я, російською мовою: «лучше зло старое и понятное, чем новое и неизведанное. Арбузов – це кіт в мішку, поки не ясно що це за людина», - заявив Святаш.
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