Регіонал каже, що Арбузов на посаді прем'єра - «кіт у мішку»

Кращою кандидатурою на посаду прем'єр-міністра є вже перевірена людина Микола Азаров, ніж нинішній голова НБУ Сергій Арбузов. Про це в ефірі і «5 каналу»зазначив народний депутат від Партії регіонів Дмитро Святаш, коментуючи те, яка з кандидатур на посаду прем’єр-міністра України є найбільш прийнятною для вітчизняного бізнесу.

«Є таке прислів’я, російською мовою: «лучше зло старое и понятное, чем новое и неизведанное. Арбузов – це кіт в мішку, поки не ясно що це за людина», - заявив Святаш.