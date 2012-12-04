Сьогодні Верховна Рада візьметься за бюджет

Розгляд бюджету в порядку денному значиться другим питанням - після заяв депутатів і розгляду ще одного питання про регулювання містобудівної діяльності, повідомляє Українська правда.

За підсумками представлення парламент ухвалить рішення про прийняття доопрацьованого проекту держбюджету до розгляду і подальшої роботи над ним.

Бюджетний комітет пропонує завершити розгляд держбюджету на 2013 рік вже 6 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України прийняти закон про Державний бюджет України на 2013 рік з граничним обсягом дефіциту 50,4 мільярда гривень, що становить 3,2% від прогнозованого на 2013 рік номінального ВВП в обсязі 1,576 трильйона гривень.

Доходи Держбюджету на 2013 рік пропонується встановити на рівні 361,51 мільярда гривень, у тому числі доходи загального фонду - 315,224 мільярда гривень. Витрати Держбюджету пропонується запланувати на рівні 410,661 мільярда гривень, у тому числі видатки загального фонду - 363,65 мільярда гривень.

Граничний обсяг дефіциту загального фонду Держбюджету планується встановити на рівні 44,535 мільярда гривень.

У супровідному документі до законопроекту вказується, що бюджет на 2013 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: ВВП - 1,576 трильйона гривень, темпи зростання ВВП - 3,4%, інфляція (грудень до грудня) - 4,8%, індекс цін виробників (грудень до грудня) - 5,5%, фонд оплати праці - 482,3 мільярда гривень.