Луценка госпіталізували в гастроентерологічне відділення

Як повідомили УНІАН в Управлінні Державної пенітенціарної служби в області, Ю.Луценко погодився на запропоноване медичне обстеження і був учора ввечері госпіталізований до Чернігівської обласної лікарні.

За інформацією джерела в обласній лікарні, екс-міністр госпіталізований до гастроентерологічного відділення, хоча перебуває в окремій палаті під охороною на першому поверсі в урологічному відділенні. Про стан здоров'я Ю.Луценка та обсяг запланованих обстежень наразі не повідомляють, ані в обласному управлінні Державної пенітенціарної служби, ані в обласній лікарні.

Також не уточнюється, скільки часу ув'язнений перебуватиме в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, вчора Ю. Луценко погодився на пропозиції лікарів щодо госпіталізації для проходження медичного обстеження, про що подав відповідну письмову згоду.

28 листопада Ю.Луценко написав заяву на ім’я начальника Менської колонії, у якій наголосив, що у виправному закладі його свідомо доводять до інвалідності.

Ю.Луценко зазначив, що після проведення 8 листопада чергової медичної комісії він не отримав жодної пігулки з прописаних фахівцями МОЗ медпрепаратів.

9 листопада дружина екс-міністра Ірина Луценко заявила, що в її чоловіка виявили серцеві захворювання, додавши, що лікарі неодноразово підтверджували, що він хворіє на портальну гіпертензію, цироз печінки, варикоз вен стравоходу, відкриті виразки шлунку і гепатит.