Янукович обіцяє «неприємну розмову» Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини.

В.Янукович зауважив, що лише цього року 13 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, досягають повноліття і більшість з них потребуватимуть житла. Він зауважив, що рік тому були розроблені регіональні програми забезпечення житлом дітей-сиріт, але затверджені вони лише у половині регіонів.

«З цього приводу будемо мати окрему неприємну розмову, на жаль», - сказав Президент.

Він розкритикував те, що в більшості регіонів формально підходять до питання будівництва соціальних гуртожитків.

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«Мені часто пишуть діти-сироти про те, що їм ніде жити», - сказав Президент. Він зауважив, що на сьогодні, коли потужностей соціальних гуртожитків не вистачає, щоб забезпечити кожну дитину житлом, лише 8 регіонів замовили кошти з бюджету на будівництво таких гуртожитків.

Президент доручив уряду терміново завершити роботу з розробки спеціальної програми із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.