За бюджет Верховна Рада голосуватиме 6 грудня
13:06, 04 грудня 2012Політика
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Останнє засідання Верховної Ради шостого скликання відбудеться 6 грудня.
Верховна Рада шостого скликання попрощається 6 грудня
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення рішення про внесення змін до календарного плану проголосували 237 народних депутатів з 345, зареєстрованих в сесійній залі.
Також передбачено, що сьогодні вечірнього пленарного засідання у парламенті не буде. Натомість депутати сьогодні та завтра працюватимуть у комітетах над проектом державного бюджету на 2013 рік.
При цьому 6 грудня відбудеться пленарне засідання для ухвалення бюджету в цілому, а після цього відбудеться закриття поточної сесії ВР.
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