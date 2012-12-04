За бюджет Верховна Рада голосуватиме 6 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення рішення про внесення змін до календарного плану проголосували 237 народних депутатів з 345, зареєстрованих в сесійній залі.

Також передбачено, що сьогодні вечірнього пленарного засідання у парламенті не буде. Натомість депутати сьогодні та завтра працюватимуть у комітетах над проектом державного бюджету на 2013 рік.

При цьому 6 грудня відбудеться пленарне засідання для ухвалення бюджету в цілому, а після цього відбудеться закриття поточної сесії ВР.