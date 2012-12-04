Власенко підозрює, що «профукані» гроші влада замаскує під повернення боргів ЄЕСУ

На думку захисника екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народного депутата України Сергія Власенка, рішення Апеляційного госпсуду Києва було винесене в «екстреному порядку», оскільки судді отримали відповідну вказівку. За словами С.Власенка, помічники суддів навіть сьогодні вранці не мали повної інформації про це рішення.

«За моєю абсолютно неофіційною інформацією, рішення було оголошене вчора, 3 грудня. За моїми конфіденційними джерелами, судді Апеляційного господарського суду кілька днів тому отримали команду швидко, в авральному режимі винести своє рішення, яке вони винесли. Наскільки мені відомо, сторони не запрошувалися. Я точно знаю, що помічники суддів станом на сьогоднішній ранок навіть не знали, чи є сам текст рішення і який він, повний чи скорочений. Це все робиться в якомусь аврально-прискореному режимі і при цьому абсолютно незаконно», - наголосив він.

С.Власенко зауважив, що справа про держгарантії була призупинена до завершення розслідування СБУ в рамках кримінальної справи.

«Його (рішення Апеляційного госпсуду Києва – УНІАН) потрібно побачити. Але, що вже кидається у вічі та насторожує. По-перше, справа була, наскільки я розумію, призупинена до з’ясування в СБУ в рамках кримінальної справи. Суд, призупиняючи провадження у справі, сказав, що у нас немає можливості встановити істину доти, поки СБУ не розбереться з кримінальною справою. У кримінальній справі точно нічого не відбулося. Це я знаю точно», - зазначив він.

С.Власенко також підкреслив, що в матеріалах справи про держгарантії немає оригіналу листа, який «начебто вважається гарантією», а Кабінет міністрів Миколи Азарова спростовує наявність держгарантій за зобов’язаннями ЄЕСУ. Також, за його словами, суперечка між двома суб’єктами публічного права не є компетенцією господарського суду.

«У матеріалах справи, я абсолютно чітко про це знаю, відсутній оригінал листа, який начебто вважається гарантією. При цьому є чітка позиція Кабінету міністрів Азарова про те, що ніяких гарантій ніколи не надавалося, їх бути не може, а лист, на який посилається російська сторона, не є гарантією ані за змістом, ані за суттю. Наскільки я знаю з матеріалів справи, ЄЕСУ неодноразово вимагав надати оригінал цього листа. У цьому листі немає згадки про ЄЕСУ, немає обсягу гарантії, немає нічого. Це повна профанація. Наскільки я бачив заяви у ЗМІ, була заява Лазаренка про те, що це фальшивка», - сказав С.Власенко.

На його думку, нинішній уряд має намір приховати прорахунки в своїй економічній політиці начебто необхідністю повертати Міноборони Росії значну суму коштів.

«У період, коли уряд повністю «профукав» фінансову політику, коли уряд, завдяки своїй бездарній роботі, не має можливості виплачувати зарплати та пенсії, а тільки розповідати про «папєрєднікав», я переконаний, що завтра Азаров буде розказувати казки про те, що вони не могли весь цей час виплачувати зарплати й пенсії, тому що начебто вони повинні щось виплачувати Російській Федерації. Це концентрована пропаганда, нічого більше», - підкреслив він.

«Скажіть мені, будь ласка, чи бодай дворічна дитина зможе повірити, що в Госпсуді Києва знайшовся божевільний суддя, який виніс рішення проти держави Україна на 400 млн дол, не маючи взагалі ніяких доказів, і те саме раптово спонтанно повторив Апеляційний господарський суд Києва? Це нехай Янукович розповідає своїм дітям. Я вам говорю, що це абсолютне замовлення», - наголосив С.Власенко.

Він також зазначив, що Ю.Тимошенко у справі про держгарантії не є учасником судового процесу.

Як повідомлялося, 3 грудня 2012 року у ЗМІ з’явилася інформація, що Апеляційний госпсуд Києва залишив у силі рішення Господарського суду про виплату Кабінетом міністрів боргів корпорації ЄЕСУ перед Міноборони Росії.

19 вересня Госпсуд Києва частково задовольнив позов Міноборони РФ по боргу ЄЕСУ, зобов'язавши Україну виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн 53 тис 506 грн.

25 вересня представник Кабінету міністрів України оскаржив дане судове рішення. Також апеляції на це рішення подали Держказначейство і ЄЕСУ. Скарги об’єднали в одне провадження.