Круглий стіл «УКРАЇНА І ЄС: ЧИ Є СПІЛЬНЕ МАЙБУТНЄ?»
6 грудня (четвер) 2012 року о 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «УКРАЇНА І ЄС: ЧИ Є СПІЛЬНЕ МАЙБУТНЄ?»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Чи виправдає Україна очікування ЄС?
2. Наскільки ймовірно розширення ЄС в найближчі роки?
3. Перспектива підписання і наслідки для України Договору про асоціацію.
4. Навіщо українцям біометричні паспорти?
5. Як вплине на Україну можлива криза єврозони?
6. Як довго Україна зможе не вступати в Митний союз?
Учасники круглого столу:
- БОРИС ТАРАСЮК, народний депутат України («НУ-НС»), голова парламентського комітету з питань євроінтеграції;
- ДМИТРО ВИДРІН, директор Європейського інституту інтеграції та розвитку;
- ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, народний депутат України («НУ-НС»);
- ОЛЕКСАНДР СУШКО, науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва;
- Представник Партії регіонів.
Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.
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