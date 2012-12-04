6 грудня (четвер) 2012 року о 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «УКРАЇНА І ЄС: ЧИ Є СПІЛЬНЕ МАЙБУТНЄ?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Чи виправдає Україна очікування ЄС?

2. Наскільки ймовірно розширення ЄС в найближчі роки?

3. Перспектива підписання і наслідки для України Договору про асоціацію.

4. Навіщо українцям біометричні паспорти?

5. Як вплине на Україну можлива криза єврозони?

6. Як довго Україна зможе не вступати в Митний союз?

Учасники круглого столу:

- БОРИС ТАРАСЮК, народний депутат України («НУ-НС»), голова парламентського комітету з питань євроінтеграції;

- ДМИТРО ВИДРІН, директор Європейського інституту інтеграції та розвитку;

- ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, народний депутат України («НУ-НС»);

- ОЛЕКСАНДР СУШКО, науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва;

- Представник Партії регіонів.

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

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