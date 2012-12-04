Екс-депутат вибачився перед адвокатом за напад

«У житті бувають різні ситуації. І люди повинні з них виходити гідно. Якщо у Івана Гранцева є до мене претензії, я простягаю йому руку і приношу свої вибачення» - так Денис Комарницький у телефонній розмові з кореспондентом газети «Закон і Бізнес» прокоментував своє ставлення до всього того, що трапилося.

Нагадаємо, за інформацією прокуратури, колишній голова фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді разом із невстановленими особами в серпні 2005 року, перебуваючи в приміщенні БТІ Києва, здійснили розбійний напад на адвоката з метою заволодіння наявною у нього копією офіційного документа і $ 20 тис.

Пан Комарницький був затриманий 8 квітня 2011 року. Вирок йому повинен винести Шевченківський суд Києва 6 грудня. Про це вчора оголосила головуюча на процесі суддя Олена Мелешак.